Насколько велика роль политтехнологов в политической жизни нынешней Украины? На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает представитель этой профессии Виталий Бала.

«Нас, настоящих политтехнологов, на самом деле очень мало – человек девять, быть может, десять. Тех, кто себя так называет, конечно, гораздо больше. Я подчёркиваю, речь идёт именно о политтехнологах, а не о политологах. Разница состоит в том, что политолог комментирует события, а политтехнолог их создаёт. Конечно, и от политтехнологов зависит далеко не всё. Но дело в том, что человек часто бывает уверен: успех какой-то партии – это его личная заслуга. И вот таких людей у нас действительно много. И они не хотят, чтобы в этом деле оставались настоящие профессионалы. Я как-то говорил одному премьер-министру: хорошо, на полгода мы можем создать дымовую завесу – но если не будет каких-то реальных подвижек, то она вам ничем не поможет. Политтехнологов не следует путать не только с политологами, но и с менеджерами избирательных компаний», - рассказывает эксперт.

Он указал на принципиальную разницу между этими понятиями.

«Политтехнологи занимаются политическим процессом в целом, а все остальные – его определёнными частями», - поясняет Виталий Бала.

Как сообщает Politeka, ранее общественный деятель Виктор Бобыренко заявил, что сейчас в Украине нет революционной ситуации, но до конца осени она может сложиться.

Также Politeka сообщала, что, по словам политического эксперта Николая Спиридонова, доверять социологическим рейтингам можно далеко не всегда.



