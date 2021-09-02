Политтехнолог Виталий Бала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, как оппозиция может начать политический кризис в Украине.

Виталий Бала отметил, что уровень жизни в Украине упал, и это касается всех.

"Если политические лидеры смогут этим воспользоваться, я имею в виду, сделать те определенные обращения, и показать личный пример. Много лет назад меня спрашивали, почему люди не выходят на улицы? Я говорю, а вы хоть раз в Верховной Раде продемонстрировали, что вы готовы отдать за них не просто какой-то своё время, а подраться, отдать жизнь. Чтобы видели в вас личный пример. Тогда они будут с вами вместе. А если вы этого не показываете, если вы кричите, а потом выходите и между собой обнимаетесь и целуетесь, и все об этом знают, а потом вы призываете, чтобы мы вышли... Это же нонсенс", - сказал Бала.

По его словам, если политсилы на самом деле между собой в дружеских отношениях, и при этом призывают выходить на протесты против друг друга — тогда нужно платить людям за участие в таких митингах.

"Есть все для того, чтобы оппозиция политическая могла спровоцировать политический кризис. Который, чтобы не перерос в общественный, должен завершиться досрочными выборами не президента, а именно парламента. С моей точки зрения, для того, чтобы мы двигались эволюционным путем, и чтобы не дошли до определенной точки бифуркации, когда уже никто не будет контролировать процессы... Лишив монобольшинства действующую власть в Верховной Раде, мы сможем ее немного сбалансировать", - добавил политтехнолог.

Он отметил, что если все же начнутся протесты на улицах — они будут намного жестче, чем в 2014 году.

"Мы перешли тот порог, я бы сказал толерантности. И уже не существует сакральности власти", - подчеркнул Виталий Бала.

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