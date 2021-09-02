В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин политический эксперт Николай Спиридонов рассказал, что ЕС в принятии быстрых решений выглядит как неповоротливый динозавр.

«Европейский союз напоминает мне такого очень неповоротливого динозавра из каких-то детских учебников по биологии. По легенде когда-то существовали огромных размеров тиранозавры и какой-нибудь мелкий грызун мог подбежать и откусить ему кусок хвоста. Соответственно импульс, что кусок этого хвоста ему откусили, доходил очень медленно и только после этого этот тиранозавр мог повернуть голову. Примерно то же самое и в Евросоюзе, он очень сильно проигрывает в оперативности, например Российской Федерации», - подчеркнул он.

Спиридонов сказал, что при всех недостатках РФ там есть четкое управление и они могут принять за пару часов какое-нибудь решение, как например по захвату Крыма и осуществить его. А Европейский союз играет демократию и, соответственно, для того чтобы принять какое-либо решение в парламенте, считает он, на это нужны недели, месяцы, а иногда и годы, поэтому в нынешнем быстром и динамичном мире он проигрывает.

«Кроме того ЕС задумывался как единое пространство, а сейчас он уже по сути не является единым пространством хотя бы потому, что уже проверяют документы. Если раньше ты попадал в ЕС, у тебя никто не проверял документы, то сейчас их уже проверяют и кроме паспортов еще и COVID-сертификаты, то есть это не идет с единым пространством. При чем Великобритания уже вышла из ЕС и многие страны начали подумывать тоже об этом. Поэтому, когда кто-то говорит, что Украина через 20 лет вступит в ЕС, то надо задуматься, а что вообще будет через 20 лет, в каком виде останется ЕС и нужно ли это будет Украине», - резюмировал он.

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