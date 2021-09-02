Своим мнением относительно идеи двойного гражданства поделился бывший депутат Игорь Мирошниченко в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

Сначала гость программы акцентирует на том, что современный мир - глобализированный, для людей важна свобода. «И для некоторых граждан наличие двух паспортов, двух гражданств, трех гражданств – это свобода», - объясняет он.

Тем не менее, сам Мирошниченко выступает против двойного гражданства. «Это, знаете, как два языка в Украине. Конечно, плохо», - подчеркивает он. В то же время экс-депутат не исключает идею двойного гражданства в Украине полностью, но акцентирует на необходимости определенных условий, которые должны быть обязательно прописаны в законодательстве.

В частности, он утверждает, что людям с двойным гражданством нельзя оставлять избирательное право. В подтверждение своей позиции он рассказывает о выборах местной власти на Западной Украине, где много людей имеет также и венгерские паспорта. «Они выбирают, к сожалению, в пользу интересов Венгрии, а не в пользу интересов Украины», - объясняет Мирошниченко. В то же время бывший депутат не обвиняет украинцев за их выбор, ведь они являются гражданами обоих государств.

Следовательно, говорит гость программы, возникает риск повторения ситуации и на Донбассе, где РФ раздала уже полмиллиона своих паспортов: кому отдадут свои голоса жители временно оккупированных территорий. «Выбирать проукраинскую власть или выбирать ту власть, которую им будут подсовывать через российские пропагандистские ресурсы?», - задает он резонный вопрос.

Итак, по мнению Мирошниченко, право избирать и быть избранным должны иметь только люди с исключительно украинским гражданством. «Я уверен точно, что люди с двумя паспортами точно не имеют права избирать ни Верховную Раду, ни местные органы власти», - утверждает он. А вопрос присутствия людей с двойным гражданством в исполнительной власти экс-депутат считает довольно дискутивним.

Как сообщала Politeka, Мирошниченко рассказал о будущем ОРДЛО после возвращения под контроль Украины.

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