Глава политической партии “Рідна Україна” Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, как во время премьерства Арсения Яценюка притеснялась свобода слова в Украине.

Николай Томенко отметил, что проблемы со свободой слова в Украине начались давно.

"Эта тенденция, может она и раньше была, помню, как по Яценюку произошла история. У меня был конфликт, по Чернобылю и других гуманитарных темах, когда начало правительство Яценюка уменьшать финансирование, я провожу брифинг как не последний человек, председатель комитета по вопросам экологии, Чернобыля... И на базовых сайтах вообще никакой информации... Нет новостей. А потом мне говорят, что тогда фирма, работавшая на Яценюка, начала подписывать соглашение с сайтами, они платят, если вы не ставите критические материалы. Чтобы ни одного критического материала о премьер-министре не было", - сказал Томенко.

Он отметил, что такая волна притеснений СМИ возникла в 2014 году, когда власть могла влиять на контент.

"А что же тогда у нас с информационным полем, что же со свободой слова, и так далее. Если можно зачистить все, что вы плохое сделали, за деньги. Свобода слова за деньги — это не та свобода слова, за которую мы боролись", - добавил Николай Томенко.

Он отметил, что ряд сайтов после публикации удалил новости о ДТП народного депутата "Слуг народа" Александра Трухина.

Как сообщала Politeka, блогер заявил, что кампанию по публикации и удалению в СМИ материалов о Трухине заказал Аристов.

Также Politeka сообщала, что СМИ заявили, что журналистам не дали провести акцию протеста под зданием Национальной оперы.



