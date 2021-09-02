Украинцев предупредили, кто может остаться без пенсий и как этого избежать

Так, в Украине рассказали о новой подробности начисления пенсий. На этот раз стало известно о том, что ряд украинцев и вовсе могут остаться без нее. В первую очередь это касается женщин, которые вышли замуж и сменили девичью фамилию на фамилию мужа. Но при этом в трудовой книжке у них осталась запись с девичьей фамилией. В таком случае могут начаться серьёзные проблемы, если до начала получения пенсии не подтвердить свою новую фамилию, пишет Hyser.ua.

Наиболее часто с такой проблемой сталкиваются женщины, которые расторгли брак, а свидетельство о расторжении брака по какой-то причине не сохранилось. К сожалению, свидетельство о рождении в этом случае для идентификации личности будущей пенсионерки не подходит. Поэтому нужно похлопотать о других подтверждающих документах.

В Минсоцполитики порекомендовали, что нужно делать в этом случае. Будущей пенсионерке необходимо заручиться выпиской из Государственного реестра актов гражданского состояния.

При этом можно обратиться в любое отделение РАГСа в любой точке Украины. Справку должны выдать без проблем. Лучше заняться решением этого вопроса сразу же и не откладывать на потом. Так как если затянуть с этим, то начисление положенной пенсии может начаться не сразу, а когда будут решены все бумажные вопросы.

Напомним, что в этом году украинцев ждет еще одно повышение пенсионных выплат. Оно пройдет в три этапа. Это будет последнее повышение в этом году. Доплаты к пенсиям получат не все, а только определенная категория населения. Следующие индексации пенсионных выплат уже запланированы на следующий год. Но пока нет никаких подробностей о них.