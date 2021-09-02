Никто не предсказывал того, что будет в Афганистане и что будет у Украины с Крымом. Об этом в студии My.ua рассказал политический эксперт Артур Белоус, который назвал аннексию Крыма и сдачу Афганистана талибам «черным лебедем»

По его словам, эти примеры показывают, насколько эфемерны любые гарантии, которые могут дать сильные мира сего, и Украине в том числе. Украину традиционно поддерживают страны Балтии и Польша.

«Самое высокое представительство на «Крымской платформе» было из Польши. Всего там было девять президентов, но Польша, наверное, самая крупная страна, и президент Дуда выступил там очень четко в поддержку Украины. Собственно, поддержали нас страны, которые так или иначе в свое время пострадали от советской агрессии и ощутили на себе, кто такие оккупанты. А те страны, которые чуть дальше, которые, может, и воевали с Россией, то это было очень давно», - отметил Белоус.

Такие страны как Франция и Германия традиционно имеют крепкие экономические и гуманитарные связи с Россией.

«Ситуация с «Северным потоком-2» показывает, что экономическая выгода для них ближе. Они не думают, что Путин захочет вторично захватывать Берлин. Они выстраивают выгодные для себя связи, а показательно было, к сожалению, для нас, что госпожа Меркель приехала буквально на полчаса, никаких конкретно договоренностей не было достигнуто, ничто приятное для Киева озвучено не было. Мы видим, что страны западной демократии стараются не портить отношения с Россией», - делает вывод он.

Politeka писала о том, что международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма.

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