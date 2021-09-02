Политтехнолог Виталий Бала в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, зачем Антон Геращенко вернулся в Министерство внутренних дел Украины

«Мне кажется, это определенный сигнал главе Офиса президента. Потому что, насколько мне известно, в Офисе (президента - ред.) были категорически против, чтобы Геращенко оставался. Монастырский хотел его оставить. И наверное поэтому он его позвал советником, потому что это в его компетенции», - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что заместителей должен утверждать Кабинет министров Украины.

«Возможно, мы с вами являемся свидетелями того, когда министр внутренних дел Монастырский, которого полностью связывали с Офисом президента и говорили «он будет выполнять все указания», первый раз сказал «нет», - сказал Бала.

По его мнению, Денис Монастырский начал защищать свои интересы и становиться центром влияния.

«Возглавляя такое министерство, слушать приказы из канцелярии президента, наверное, не совсем хорошо», - резюмировал политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Спиридонов рассказал, когда вернется Аваков.

Также Politeka писала, что Бодров рассказал, кто будет работать в новых структурах МВД.