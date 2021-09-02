Президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Анатолий Топал на канале My.ua рассказал об аспектах спроса на недвижимость. По его словам, у покупателей в приоритете более дорогой сегмент.

«Есть нюансы спроса. Не на все сегменты цена поднялась, и очень сильно разделился спрос», - отметил Топал.

Как отметил Топал, эконом-сегмент больше не в приоритете у покупателей. По словам эксперта, если раньше главным фактором, влияющим на спрос, была локация, то сейчас важными факторами являются благоустройство, сервисы, инфраструктура и однородность соседей, а также другие (озера, парки, площадки и т.д.).

«Покупатель не хочет платить за унылость и серость. За свои деньги он требует от застройщика качество, сервисы и инфраструктуру. Вы можете увидеть массу классных ЖК, которые развиваются и цены очень высокие, но при этом продается практически всё», - подчеркнул Топал.

По мнению эксперта, данная тенденция будет продолжаться: качественный спрос будет требовать качественного жилья. Как отметил Топал, эконом-сегмент никуда не денется, но он явно имеет не такой спрос как элитный сегмент.

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