Отцом теперешнего спецназа в Украине называют генерала Вооруженных Сил Украины Сергея Кривоноса. Подробнее о появлении украинского спецназа он рассказал в программе «On target с капитаном Гари Табах».

Как сообщает гость программы, теперешний украинский спецназ начался в 2007 году с полковника Сергея Серветника. «Тогда было создано Управление Специальных операций и начала проводиться достаточно большая работа, чтобы создать силы специальных операций, которые мы сейчас имеем», - рассказывает Кривонос.

Далее, отмечает он, президентом стал Янукович и процесс создания украинского спецназа приостановился, а Юрий Степанович уволился в 2012 году из-за разочарования в борьбе с пехотными генералами.

Генерал ВСУ добавляет, что перед началом аннексии Крыма и войны на Донбассе это управление было, но не слишком имело полномочий. Сам же Кривонос, рассказывает он, до войны имел другую службу. «Пройдя все ступени в спецназе, включая командира Восьмого полка специального значения, а потом будучи начальником отдела специальной разведки командования сухопутных войск, поступил в Академию генерального штаба», - говорит гость программы.

Кривонос рассказывает, что в 2012 году он стал начальником штаба высокомобильных десантных войск НДС, которые сегодня являются десантно-штурмовыми ДШВ. Тогда же, отмечает генерал ВСУ, и началось формирование командования и отдельных родов войск, а на фронт он ушел как десантник.

Итак, Кривонос не считает себя отцом нынешнего украинского спецназа, хоть и не отрицает своих усилий, приложенных к его появлению.

Попутно гость программы отмечает, что многие люди путают десантников, спецназовцев и разведчиков, хоть это и различные рода войск. «И ментальность разная, и специфика работы абсолютно разная», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, чему он научился у американцев в Ираке.

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