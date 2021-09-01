Политический эксперт Антон Малеев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему Офис президента переносил встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом с 30 на 31 августа.
Антон Малеев рассказал, почему Офис президента переносил встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена.
"Официальный комментарий, что они хотели бы, чтобы была встреча тет-а-тет с господином Байденом. Зеленского и Байдена. И вроде Белый дом пошел навстречу, хотя официального заявления со стороны Белого дома и не было. И никаких комментариев по этому поводу не было. И должна была состояться 31 числа... Встреча тет-а-тет господина Зеленского с господином Байденом. Хотя бы на 1-2 часа что-то обсудить", - сказал Малеев.
По его словам, что именно хотел обсудить Владимир Зеленский с Байденом неизвестно.
"Но так случилось, что американцы очень сильно запутались в сетях Афганистана. Я к этой ситуации стараюсь не давать черно-белой оценки. Поскольку это очень тяжелая ситуация, когда долгосрочное планирование Соединенных Штатов, с моей личной точки зрения, многие эксперты со мной не согласятся, дало сбой", - добавил Антон Малеев.
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Как сообщала Politeka, Майнина заявила о встрече Зеленского с Байденом, что какого-то одного универсального украинского-американского документа быть не может.
Также Politeka сообщала, что Яли рассказал, как ситуация в Афганистане отразится на США и Байдене.