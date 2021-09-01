Чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя. Так генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в программе «On target с капитаном Гар и Табах» охарактеризовал главный принцип работы с подчиненными бойцами.

«Я всегда подчеркиваю сержантам и офицерам там, на фронте: в окопе гораздо лучше видно. Первая задача у офицеров и у сержанта – выполнить задачу, сохранить жизнь своих военнослужащих. Потому что, кроме всего прочего, стоит ответственность не только перед государством и перед командованием. У командира еще есть ответственность перед матерями и женами своих подчиненных. Чтобы они были живы», - говорит он.

Очень важно, чтобы люди это понимали и могли найти ту «золотую середину» в отношениях с личным составом, подчеркивает генерал. Но это не значит, что нужно идти на поводу у подчиненных.

«Работа с подчиненными строится с точностью до наоборот: чем больше ты их гоняешь, чем больше тренируешь, чем больше во время тренировок они тебя ненавидят – тем больше шансов, что они выживут во время боя. Это задача номер один. Я всегда выбирал, чтобы и задача была выполнена, и минимальные были потери», - отмечает Кривонос.

Он доказывает, что преимущество на фронте имеет тот, кто начинает бой первым: «Тут самое главное – ударил первым, сорвал инициативу врага, и ты уже управляешь процессом. У тебя больше шансов, когда ты первым атакуешь».

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