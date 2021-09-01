Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» рассказал о сложности получения в банках недостающих средств на построение новых заводов, предприятий и реализацию других крупных проектов в Украине.

В этом контексте он отметил, что Украине очень сложно привлечь крупные транснациональные компании и иностранные бизнесы, в частности из-за того, что мы не можем дать им выгодные налоговые условия ввиду обязательств перед МВФ.

Кроме этого, политолог рассказал о сложностях и для украинского бизнесмена, который хочет построить в нашей стране что-то новое, особенно при попытке получить недостающий капитал и ликвидность, которую можно влить на развитие своего бизнеса.

«Вы идете в наши банки, а наши банки вообще практически не кредитуют промышленность. Да, они выгодно вкладывают для себя деньги в покупку ОВГЗ, какие-то депозитные сертификаты НБУ и все. По большому счёту этим ограничивается сегодня кредитно-денежная политика государства. Государство постоянно рефинансирует свои долги, таким образом решает проблему «затыкания дыр», - рассказал Романенко.

При этом, заявил политолог, бизнес, в особенности нацеленный на производство, ничего не получает. По его словам, когда кто-то не может получить такие большие кредиты на реализацию проектов в размере 50-100 миллионов долларов, ему даже в голову не придет такие проекты развивать.

«Поэтому необходимы радикальные изменения кредитно-денежной политики», - уверен Романенко.

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