В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» лейтенант запаса ССО, командир разведгруппы 3-го полка специального назначения им. Святослава Храброго Андрей Малахов рассказал подробнее о том, как он ушел на фронт, и о государственных льготах военным

Малахов отмечает, что служил в ВДВ, но военкомат потерял и его дело, и дела всех, кто служил в морской пехоте или спецназе. «Ни одному из моих знакомых бывших десантников повестка не приходила. То есть ждали, ходили в военкомат… Никаких повесток не было! Я фактически доброволец», - рассказывает военный.

Ведущий программы коснулся темы льгот и социальных гарантий, которые должны иметь дети военного, в частности речь идет о праве учиться в высшем учебном заведении бесплатно на дневной форме обучения до 23 лет, что отмечается в законе. Но, как отмечает юрист, дочери Малахова уже закончили первый курс и учатся не бесплатно.

Гость программы объясняет, почему так произошло: «Они мотивируют тем, что ваша льгота – 15 баллов от проходного. Вот минус 15 – вот это ваша льгота». Он добавляет, что действовать по правилам, которые установило государство, все равно невозможно. Как отмечает Малахов, будучи на войне, он не мог работать, чтобы оплатить детям репетиторов. «Я в это время защищал родину, а теперь вот государство выставляет такие требования», - подчеркивает он.

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