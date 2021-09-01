Экономист Александр Гончаров в программе «Эк ономика для думающих» рассказал о состоянии украинских пенсионеров. По его словам, они не живут, а выживают.

«Главная трагедия и позор современной Украины – это нищета украинских пенсионеров. Миллионов пенсионеров. Как можно говорить, что это не нищета, а бедность, если подавляющему большинству пенсионеров с первого декабря должны повысить на 80 гривен пенсию», - отметил Гончаров.

По словам эксперта, после этого увеличения пенсии большинство пенсионеров станут получать 1934 гривны. Как отметил экономист, на такую сумму жить нельзя, а можно только выживать и существовать.

«У меня такое ощущение, что с запуском накопительного уровня это очередная пурга от власти для того, чтобы отвлечь внимание пенсионеров от тяжелого положения, в котором они сегодня находятся. Как будто накопительный уровень всё изменит», - сказал Гончаров.

Экономист отметил, что очень важно при открытии накопительного уровня пенсий не допустить туда мошенников, которые могут обмануть пенсионеров.

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