Экономист Александр Гончаров в программе «Экономика для думающих» рассказал о состоянии украинских пенсионеров. По его словам, они не живут, а выживают.
«Главная трагедия и позор современной Украины – это нищета украинских пенсионеров. Миллионов пенсионеров. Как можно говорить, что это не нищета, а бедность, если подавляющему большинству пенсионеров с первого декабря должны повысить на 80 гривен пенсию», - отметил Гончаров.
По словам эксперта, после этого увеличения пенсии большинство пенсионеров станут получать 1934 гривны. Как отметил экономист, на такую сумму жить нельзя, а можно только выживать и существовать.
«У меня такое ощущение, что с запуском накопительного уровня это очередная пурга от власти для того, чтобы отвлечь внимание пенсионеров от тяжелого положения, в котором они сегодня находятся. Как будто накопительный уровень всё изменит», - сказал Гончаров.
Экономист отметил, что очень важно при открытии накопительного уровня пенсий не допустить туда мошенников, которые могут обмануть пенсионеров.
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