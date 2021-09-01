Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал о проблемах в законодательстве, касающемся полномочий и функций президента Украины, роль которого эксперт назвал «пятым колесом». Тем не менее, переход к парламентской республике в Украине футуролог так же считает неуместным.

По его мнению, переход к парламентской форме правление в Украине нецелесообразен. Толкачев объяснил, что парламентская республика работает только в странах, у которых уже есть определенный высокий уровень развития и они хотят его стабилизировать. Но, считает Толкачев, если мы хотим достичь в Украине неких вершин в короткие сроки, нам необходим лидер и главнокомандующий, который будет принимать решения и контролировать их выполнение.

«Тут мы сталкиваемся с проблемой следующего характера. Кто может быть в Украине этим лицом? Дело в том, что на сегодня все полномочия по управлению страной по Конституции, по законодательству в принципе могут быть переданы Кабмину. Кабмин содержит свои министерства, отвечает за целые направления развития страны, в общем управляет текущей деятельностью», - говорит Толкачев.

Парламент в этот момент, отмечает футуролог, определяет определенные векторы развития, стратегические программы, принимает законы и регулирует общественные отношения. По его мнению, если бы у нас была президентская республика в чистом виде, то президент как глава государства одновременно бы возглавлял и правительство и заменял бы премьер-министра.

«В таком случае с президента можно было бы спрашивать, почему бардак в стране. Украинская же ситуация как всегда намного сложнее. Дело в том, что полномочия президента переданы парламенту, частично рассредоточены в Кабмине, но президент по Конституции вообще не имеет никакого отношения ни к одной из ветвей власти. Президент в Украине – это эфемерный глава государства, это гарант соблюдения Конституции. В принципе, по моему представлению, это почти пятое колесо к нашему скрипучему возу», - заявил Толкачев.

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