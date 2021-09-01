Экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему Украине вредит большое количество госпредприятий
“Что нужно делать с деньгами от МВФ. Прежде всего, есть такой очень известный экономист и политик американский, Ричард Армей. Который вывел экономический закон — кривая Армея. До этого много раз мы слышали про труды Лафера, но труды Лафера касались налоговой нагрузки. А Ричард Армей более глобально подошел. Он изучил долю государства в ВВП страны. То есть, сколько ВВП распределяется через государственные структуры. Так в Украине это порядка 50%”, - сказал Юрий Атаманюк.
Он отметил, что согласно закону Армея — эта доля должна быть не выше 37%.
“Мы на 9 месте в мире по участию государства в формировании ВВП страны. Это фундаментальный вопрос. Если это происходит — мы не можем развиваться. Мы деградируем. Поэтому, это надо менять. То есть, надо уменьшать долю ВВП. Уменьшать расходы на госаппарат, уменьшать количество госпредприятий, давать возможности развиваться бизнесу и делать дерегуляцию”, - добавил Атаманюк.
По его словам, этим никто не занимается, а вместо этого возникают новые государственные органы.
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“Это как лечить алкоголика большими деньгами. А он не лечится, он просто будет пить более дорогие напитки. Дайте ему больше денег, если так он самогонкой спивался — теперь он будет дорогим коньяком спиваться. Также будет с Украиной. Если мы институционально не поменяем систему развития государства — у нас не будет на финише результата”, - подчеркнул эксперт.
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