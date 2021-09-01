Политолог Мирослава Майнина в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, у кого из украинской делегации больше шансов получить положительный результат в США.

«Здесь все практически равны, но я бы все-таки выделила оборонный блок. Первое – потому что Соединенные Штаты, как правило, дают нам больше всех поддержки именно в военной технике, именно в обучении», - говорит эксперт.

По ее словам, даже на фоне событий в Афганистане в США готовится проект бюджета.

«У них это все в сентябре принимается, а не как у нас в декабре… Вот-вот все должны выйти в Америке с отпусков и рассматривать тоже бюджет военный, в том числе и Украине там заложено… Я не помню точное число, но побольше, чем мы получили в прошлом году», - сказала Майнина.

Она отмечает, что сотрудничество между Украиной и США нужно продолжать развивать.

«И здесь как раз у министра обороны есть огромное поле понравиться не только американцам, но и понравится Зеленскому», - резюмировала политолог.

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