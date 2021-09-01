В новом выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной и экономической политике Олег Пендзин рассказал, что нужно делать на государственном уровне, чтобы пенсионеры смогли позволить себя прокормить.

«Это проблема чрезвычайно тяжелая и теоретически есть понимание, что надо делать и что надо сделать. У нас есть солидарная система пенсионного обеспечения, это означает, что пенсии сегодня выплачиваются из тех ежемесячных налогов, которые платят работающие. На сегодняшний момент у нас примерно 18 миллионов человек находящихся в трудоспособном возрасте. Единый социальный взнос, который наполняет Пенсионный фонд, платят где-то 11,5 миллиона человек. Причем 4,5 миллиона человек из тех 11,5 миллиона платят единый социальный взнос с минимальной заработной платы, то есть мы можем представить доходную часть Пенсионного фонда», - сообщил он.

Пендзин рассказал, что в Украине 12,2 миллиона пенсионеров и получается, что на одного пенсионера приходится менее одного работающего человека, который платит налоги. Поэтому главный вызов для власти в сегодняшних реалиях, считает он, является уменьшением доли теневой экономики в Украине. Потому что люди, которые работают в тени, они не платят налоги и не наполняют Пенсионный фонд, подчеркнул он, а человек получает заработную плату в конверте, при этом ругая государство за маленькие пенсии своих родителей.

«Поэтому такие люди, принимая зарплату в конверте, сами не платят деньги для своей мамы, которая находится на пенсии. И мы должны понимать, что без решения вопроса борьбы с теневой экономикой и ее уменьшения ничего не получится, потому что деньги ниоткуда не возьмутся. А уважаемое правительство начинает рассказывать, что они сейчас начнут второй уровень пенсионного обеспечения, накопительную систему. Это все прекрасно, но когда мы говорим о пенсионерах, которые сейчас живут, мы понимаем, что у них не будет накопительной системы, которая сработает где-то лет через 15. А они должны выживать сегодня, поэтому надо обеспечить уменьшение количества людей, уклоняющихся от уплаты налогов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Новака, что практически все пенсионеры считают себя бедными.