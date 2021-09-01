Украинские школы не готовы к новой вспышке пандемии коронавируса и уже через несколько недель начнут закрываться на дистанционное обучение. Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов в интервью «Украинским новостям», сообщается на сайте политсилы.

«Вакцинация снова провалилась. Причем теперь это имеет не только статистические последствия, а и практические. К очному обучению в красные зоне будут допущены только те школы, которые имеют 80% полностью вакцинированного персонала. А вакцинирована только треть учителей. Вакцина, которую предлагает Минздрава для прививки далеко не всегда соответствует пожеланиям учителей. И их делают заложниками. Учитывая эти цифры, можно смело утверждать, что правительство просто не успеет подготовить педагогов к этой вспышке и будет «вынуждено» закрывать школы на дистанционное обучение», — заявил Сергей Шахов.

Подтверждает этот тезис и директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова.

«Вспышку следует ожидать через две недели после празднования Дня Независимости — то есть, уже в первые недели сентября должен начаться хороший рост. Тем более, дети пошли в школу, и это тоже будет проблемой», — сообщила Светлана Федорова.

По словам сопредседателя «Нашего края», правительство о ситуации знает, но действовать не спешит

«Собственно, об этой ситуации в правительстве знают, но кроме заявлений ничего не делают. Поэтому создается впечатление, что именно такой сценарий устраивает власть. Переход на дистанционное обучение выгодный чиновникам еще и потому, что снимает с них проблемы начала отопительного сезона в школах, которые тоже остаются нерешенными», — отметил народный депутат.

«Наш край» требует от правительства перестать заниматься популизмом и принять реальные меры для обеспечения работы украинских школ в очном режиме. Кабмин должен представить системный план обеспечения надлежащего уровня вакцинации учителей и технических работников школ, а также разработать механизм финансирования образовательных учреждений противоэпидемическими средствами из соответствующих фондов.