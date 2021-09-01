В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин политический эксперт Николай Спиридонов рассказал, можно ли доверять социологическим рейтингам и как влияют социологические рейтинги на людей.

Спиридонов рассказал насчет доверия социологическим рейтингам, он сам является соучредителем социологической компании, поэтому он знает о социологии из первых источников. У любой социологии есть заказчик, подтвердил он. Но если социологические компании имеют определенное имя, то откровенной туфты они обычно не публикуют, подтвердил он, поэтому на сегодня социологии в определенной степени можно доверять.

«Люди зачастую не имеют четких политических убеждений и хотят присоединиться к победителям. То есть, если они считают, что кто-то идет на первом месте, им хочется быть частью тех, кто проголосовал за будущего победителя и это работает. А социологии уже далеко не все доверяют, даже если взять общения с таксистами, которые имеют свое рассуждение, и они тоже понимают, что социология может быть частично подкручена», - сообщил он.

Спиридонов сказал, что по крайней мере те партии, которые перечисляются в социологических опросах, они так или иначе упоминаются и они получают дополнительные баллы по сравнению с партиями, которые социологи вообще не охватывают. Поэтому, чтобы попасть в шорт-лист партий, по которым замеряют, считает он, партийным лидерам приходится довольно часто стараться и делать определенные предложения социологическим компаниям.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Спиридонова, что любой человек может быть эффективным парламентарием, если у нее есть хорошая команда.

Также ранее для Politeka Пелюховский рассказывал, что за все избирательные процессы политологи уже отработали все политтехнологии.