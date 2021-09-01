В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, повлияют ли события в Афганистане на партию Меркель.

«На прямую события в Афганистане на рейтинги партии ХДС/ХСС не повлияют, на них больше повлияет внутриполитическая ситуация в Германии, а также вопрос, связанный с политикой относительно беженцев. Действительно, эти выборы в Германии обещают быть достаточно интересными, но пока что мало предсказуемыми. Хотя мне кажется, что все-таки ХДС/ХСС и СДПГ смогут набрать необходимое количество голосов, чтобы с первого раза сформировать правительство и назначить преемника Ангелы Меркель», - сообщил он.

Бизяев сказал, что, по его мнению, скорее всего преемником Меркель будет Армин Лашет, но все будет понятно после выборов. Сейчас оппонентам Лашета нужно в первую очередь смотреть не на Афганистан, считает он, а на ситуацию внутри Европейского союза и на ситуацию внутри Германии. Потому что в Германии одни из самых высоких тарифов на энергоносители. Соответственно, оппоненты ХДС/ХСС и СДПГ будут делать упор на то, что провален кейс пандемии.

«На то, что нет четкого и однозначного понимания, какая будет дальше ситуация в Евросоюзе и фактически на горизонте уже виднеется возможность референдума Венгрии по поводу выхода из Евросоюза. Соответственно, немецкие избиратели будут задавать себе простой вопрос: а почему за наш счет идет весь банкет в странах Восточной Европы? И остается момент коррупционной составляющей, где сейчас две стороны пока еще друг друга слегка постукивают, но пока не бьют. Но я думаю, что самое интересное за неделю до выборов мы еще увидим», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что сейчас Путин может использовать для давления поток мигрантов из Афганистана, ситуация ему благоприятствует.

Также ранее для Politeka Нагирный объяснял, почему встречу Зеленского и Байдена снова перенесли.



