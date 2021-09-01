В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, повлияют ли события в Афганистане на партию Меркель.
«На прямую события в Афганистане на рейтинги партии ХДС/ХСС не повлияют, на них больше повлияет внутриполитическая ситуация в Германии, а также вопрос, связанный с политикой относительно беженцев. Действительно, эти выборы в Германии обещают быть достаточно интересными, но пока что мало предсказуемыми. Хотя мне кажется, что все-таки ХДС/ХСС и СДПГ смогут набрать необходимое количество голосов, чтобы с первого раза сформировать правительство и назначить преемника Ангелы Меркель», - сообщил он.
Бизяев сказал, что, по его мнению, скорее всего преемником Меркель будет Армин Лашет, но все будет понятно после выборов. Сейчас оппонентам Лашета нужно в первую очередь смотреть не на Афганистан, считает он, а на ситуацию внутри Европейского союза и на ситуацию внутри Германии. Потому что в Германии одни из самых высоких тарифов на энергоносители. Соответственно, оппоненты ХДС/ХСС и СДПГ будут делать упор на то, что провален кейс пандемии.
«На то, что нет четкого и однозначного понимания, какая будет дальше ситуация в Евросоюзе и фактически на горизонте уже виднеется возможность референдума Венгрии по поводу выхода из Евросоюза. Соответственно, немецкие избиратели будут задавать себе простой вопрос: а почему за наш счет идет весь банкет в странах Восточной Европы? И остается момент коррупционной составляющей, где сейчас две стороны пока еще друг друга слегка постукивают, но пока не бьют. Но я думаю, что самое интересное за неделю до выборов мы еще увидим», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что сейчас Путин может использовать для давления поток мигрантов из Афганистана, ситуация ему благоприятствует.
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