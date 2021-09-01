Какой документ следовало бы подписать Украине с США, чтобы наша страна могла твёрдо рассчитывать на сотрудничество? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Мирослава Майнина.

«Какого-то одного универсального украино-американского документа быть не может. Сотрудничество между нашими странами нужно разделять по направлениям. В оборонном блоке уже подготовлены три соглашения, которые президенты подпишут после переговоров. По крайней мере, когда после встречи Зеленский выйдет к журналистам, сказать кое-что об обороне он сможет. Вопрос энергетики – отдельная тема, и здесь у нас позиция более шаткая. Не вполне понятно, о чём здесь смогут договориться президенты. Третий вопрос – мирное урегулирование на Донбассе. Украина хочет, чтобы США присоединились к мирному процессу в том или ином формате. Этот формат не обязательно должен быть нормандским», - считает эксперт.

В любом случае, отмечает она, решение этого вопроса зависит не от Украины.

«Украина должна не просить, а предлагать – но с тем, что именно предлагать, у нас есть проблема. Наша позиция шаткая не потому, что мы плохо готовимся к разговору или выдвигаем какие-то плохие запросы. Просто США отстаивают свои интересы, Европа – свои, а нам приходится как-то лавировать», - говорит Мирослава Майнина.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прокомментировал очередной перенос даты встречи Зеленского и Байдена.

Также Politeka сообщала, что причину этого переноса объяснил политолог Владимир Нагирный.



