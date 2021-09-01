Экономист Александр Гончаров в программе «Экономика для думающих» рассказал, как инвестиции с накопительных пенсионных фондов могут развить страну. По его словам, нужно создать комитет, который будет заниматься инвестициями этих средств.

«Нужно создать координационный комитет. Чиновники не запускают работу рабочих групп, где бы собирались практики. Сегодня наш чиновничий аппарат это те, которые обслуживают тех людей, которые умеют зарабатывать деньги», - отметил эксперт.

По словам Гончарова, при правильной политике Кабмина рабочие группы могли бы зарабатывать больше, но власть не рассматривает инициативу изменений чиновничьего аппарата.

«Мы должны прийти в эти рабочие группы и подсказать Кабинету министров и Верховной Раде – «Ребята, вот так можно раскручивать рынки, но без инвестиций мы ничего не сделаем», - сказал Гончаров.

По мнению экономиста, при накопительной системе, когда накопленные на счёту деньги инвестируются, можно развить экономику страны. По его словам, для этого надо, чтобы люди, которые знают, как руководить деньгами, имели управление этим инвестиционным аппаратом. Как отметил Гончаров, власть не решается на такой шаг.

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