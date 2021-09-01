Многие защитники Украины заслуживают наград – но все ли из них получают их? Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказывает лейтенант запаса ССО, командир разведгруппы 3-го полка специального назначения имени Святослава Храброго Андрей Малахов.

«Меня просто шокирует отношение государства к своим защитникам. Для примера можно рассказать историю моего боевого побратима Ивана Деева. Его официально пригласили явиться на празднование Дня Независимости в парадной форме, позвонили из Офиса президента. Деев приехал на праздник – и оказалось, что в списках приглашённых его нет. Это просто нонсенс. И командующий ССО, и министр обороны подписали представление Деева на звание Героя Украины. А из Офиса Президента наградные документы вернули. Это абсолютно открытая информация, здесь ничего специально выяснять не нужно. Всё это решалось в Офисе президента, где работает и Арестович, который по этому поводу изображал недоумение», - рассказывает гость программы.

По его словам, когда он смотрел интервью Деева, то увидел в его глазах какое-то отвращение, хотя на словах ветеран ничего подобного не говорил.

«Возможно, Зеленский не знает о действиях его подчинённых, которые курируют оборонный сектор. Но ведь лучшая реклама – это народная молва. Настоящие рейтинги определяются не в телевизионных эфирах, а на кухнях», - говорит Андрей Малахов.

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