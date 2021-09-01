Дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой опубликовала на странице в социальной сети Instagram пост, посвященный ее отношениям с молодым человеком.

Маша Полякова предстала в кадре в провокационном наряде и показала, как бойфренд с нежностью ее обнимает. В подписи к видеролику Полякова-младшая с иронией призвала фолловеров не забывать о том, что у нее есть аккаунт в Тик-Ток, пишет "Hyser.ua".

В комментариях к посту мнения пользователей разделились: одни призвали юную красавицу быть скромнее, другие - осыпали ее комплиментами и отметили сходство со звездной мамой.

"Без обид!!! Но даже фильтр не помог!(", "Машенька, не спеши быть взрослой❤️", "Сцена не для показа😉", "Скоро постельные сцены эта Маша выставлять будет", "Дочь выросла 🔥👍", "Ничего не понятно, но фильтр не помог вообще , что так страшко что так", "Вау, какой же классный фильтр, какие красивые стали, браво, на бис на бис 😍" - написали фанаты.

К слову, хейт в сторону Маши Поляковой - не редкость. Недавно она выступила в составе рок-группы "Швы" и удивила публику тем, что в текстах ее песен была ненормативная лексика.

После этого в сети начались бурные обсуждения творчеста юной вокалистки, а также того, как к этому относится ее знаменитая мама. В свою очередь, Оля Полякова заступилась за свое чадо и заявила, что не разделяет взгляды дочери на творчество, но при при этом не собирается ее останавливаться и мешать ее развитию.

Более того, знаменитость с возмущением отметила, что не понимает, как можно критиковать подростка и прививать ему комплексы.