Политолог Максим Яли в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как ситуация в Афганистане повлияет на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

«Главным фоном встречи будет изменившийся контекст внешних обстоятельств, а именно – катастрофа, постигшая США из-за решения Байдена о поспешном выводе американских войск (из Афганистана - ред.), бегство президента Афганистана, соответственно, сдачи афганской армии и преждевременного захвата Кабула, которого как раз и не ожидал Байден», - говорит эксперт.

По его словам, Байден рассчитывал успеть обеспечить полноценную эвакуацию не только американского контингента, но и работников посольств и афганцев, которые работали на проамериканский режим.

«Это не осуществилось. И, безусловно, это нанесло колоссальный урон и Соединенным Штатам – их имиджу на внешнеполитической арене, и внутри страны имиджу Байдена. Несколько резолюций внесено в Конгресс США от республиканцев даже об импичменте. Безусловно, никаких последствий эти инициативы не имеют, но они повлияют на визит Зеленского в Вашингтон», - сказал Яли.

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