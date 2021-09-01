Незаконная добыча мела на Ровенщине нанесла ущерб окружающей среде на сумму почти 45 миллионов гривен.
"Масштабная добыча полезного ископаемого была осуществлена на площади около 400 квадратных метров на территории Бокиймовской ОТГ без соответствующего разрешения. Специалисты Госэкоинспекции рассчитали убытки-сумма составила 44,6 миллиона гривен», - рассказал Андрей Малеванный.
Он отметил, что личности нарушителей не установлены, поэтому Госэкоинспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы.
Чиновник также подчеркнул, что с принятием законопроекта №3576 добыча ископаемых местного значения, к которым и относится мел, было криминализировано. Отныне нарушителям грозит штраф до 13,6 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.
"Мел является невозобновляемым ресурсом, который массово используется во многих сферах – от строительства до фармакологии. Хаотичное добычи этого полезного ископаемого приведет к быстрому истощению залежей и экономических потерь для Украины», - добавил Андрей Малеваный.