Незаконная добыча мела на Ровенщине нанесла ущерб окружающей среде на сумму почти 45 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится в Telegram-канале ведомства, пишет "Знай"

"Масштабная добыча полезного ископаемого была осуществлена на площади около 400 квадратных метров на территории Бокиймовской ОТГ без соответствующего разрешения. Специалисты Госэкоинспекции рассчитали убытки-сумма составила 44,6 миллиона гривен», - рассказал Андрей Малеванный.

Он отметил, что личности нарушителей не установлены, поэтому Госэкоинспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы.

Чиновник также подчеркнул, что с принятием законопроекта №3576 добыча ископаемых местного значения, к которым и относится мел, было криминализировано. Отныне нарушителям грозит штраф до 13,6 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Мел является невозобновляемым ресурсом, который массово используется во многих сферах – от строительства до фармакологии. Хаотичное добычи этого полезного ископаемого приведет к быстрому истощению залежей и экономических потерь для Украины», - добавил Андрей Малеваный.