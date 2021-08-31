Замминистра финансов Светлана Воробей не задекларировала кредит в банке Тигипко на 100 тысяч долларов. Такая информация размещена в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Об этом пишет Телеграм-канал Легетимный.

Согласно данным реестра, Светлана Воробей в конце 2013 года заключила договор ипотеки с банком «Таскомбанк» на сумму в 100 тысяч долларов США сроком на 7 лет. Срок погашения обязательств - 24 сентября 2021 года.



Стоит отметить, что в поданных Светланой Воробей декларациях упоминаний об этих обязательствах перед банком нет.