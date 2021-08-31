Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» рассказал о проблемах в экономической и промышленной политике украинского правительства, а также объяснил, в чем выгода налога на выведенный капитал, который никак не могут ввести в Украине.

«Нельзя просто так взять и начать строить заводы только потому, что ты хочешь, потому что Украина находится в большом глобальном рынке и конкурирует не просто с отдельными компаниями какими-то, а конкурирует также с той политикой, которую проводят другие правительства, которые конкурируют с украинским правительством», - рассказал Романенко.

В этом плане, отмечает он, украинскому правительству на сегодняшний момент просто нечего предложить. Более того, по словам политолога, политика нашего правительства просто противоположная: она направлена на то, чтобы производство здесь не развивалось. Он объяснил, что крупные корпорации, перед тем как занимать площадку и строить заводы на территории других стран, интересуются налоговыми условиями и льготами.

«В Украине вам сразу скажут, что никакой такой льготы не будет. Налог на выведенный капитал уже 5 лет обсуждают и никак не могут его ввести, хотя это было бы очень выгодно. Потому что этим налогом облагается только та прибыль, которую ты выводишь на свои личные потребности, а если капитал вращается, то можно постоянно из этой оборотки развивать свое предприятие или свой бизнес. И государство дополнительными налогами его не облагает», - объяснил Романенко.

Но, по его словам, у нас реальность совсем другая, и этот налог не вводят, постоянно ссылаясь на обязательства перед МВФ или другие экономические обстоятельства.

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