Коммунальные структуры смогут отключать должникам поставку электричества и газа. Подробнее об этом рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в программе «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк

Как рассказывает Павловский, монополистам вернули право отключать потребителям газ, тепло, электричество и воду за долги. «Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям», который позволяет отключать фактически населения от коммунальных услуг», - сообщает он.

При этом эксперт отмечает, что это решение остается исключительно за компанией, предоставляющей коммунальные услуги, ей даже не нужно обращаться в суд. «Наоборот они уже могут подать на вас в суд если у вас будет большая задолженность. Чтобы забрать ваше имущество за то, что вы не рассчитались за коммунальные услуги вовремя», - отмечает гость программы.

Итак, констатирует он, решение суда необходимо лишь для конфискации имущества за долги, но не для перекрытия коммунальных услуг - это право остается за поставщиком.

Как объясняет Павловский, в случае задолженности за определенные коммунальные услуги их просто не будут предоставлять, буквально обрежут провода, трубы или поставят заглушки, тогда не будет ни электричества, ни воды, ни газа. «На время карантина ВР запретила отключать людей от предоставления коммунальных услуг и забирать имущество, а сейчас вернули все эти репрессивные меры», - добавляет эксперт.

Далее он объясняет, почему власти решили вернуть такие права поставщикам коммунальных услуг: «Сделано это в связи с тем, что растет задолженность населения за жилье, коммунальные услуги».

Как сообщала Politeka, Павловский рассказал о намерении властей начать внедрение второго уровня пенсионной реформы.

Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, что контролеры будут приходить домой к тем, кто претендует на субсидию или уже ее получает.