В программе «Акценты» с Татьяной Резвин политтехнолог Александр Курбан заявил, что не стоит рассчитывать на окончание войны на Донбассе в ближайшее время, поскольку еще никто не достиг своих целей.

По словам гостя программы, война на Донбассе будет продолжаться до тех пор, пока у обеих сторон есть ресурсы для ее продолжения. «Противостояние на Донбассе перешло в вялотекущую фазу, и главная задача – не остановить войну, потому что остановить ее сейчас невозможно», - рассуждает он.

Курбан добавляет, что сейчас эта площадка подходит для решения других вопросов, например, для обмена пленными, решения ситуативных проблем и провозглашения перемирия.

Такая ситуация, говорит эксперт, одновременно и выгодна, и нет: с одной стороны, результатов нет и война продолжается, с другой - можно обсудить много вопросов, а в этом заинтересованы многие государства. «Кстати, в Минске армяно-азербайджанский конфликт тоже обсуждали, тридцать лет», - отмечает Курбан.

Также он отмечает, что Украина намерена привлечь Соединенные Штаты со своей стороны для разрешения конфликта с РФ. Тем не менее, говорит политтехнолог, США пока остается в стороне. «Кроме нашей проблемы и нашей войны, есть еще глобальные геополитические войны, противостояния», - объясняет он.

В то же время Курбан утверждает, что Украина сейчас оказалась в неплохой ситуации. Пока, говорит политтехнолог, США не выгодно портить отношения с РФ. «Потому что Америка сейчас находится в состоянии гибридной геополитической войны с Китаем, и ей Россия нужна, как минимум, как нейтральный, а в идеале как пассивный союзник, чтобы не усиливать потенциал Китая», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Курбан объяснил, кто после отставки Меркель будет в Европе дежурным по украинскому вопросу .