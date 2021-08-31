Певица Юлиана Купцова рассказала в программе Karabas.Live о том, как иногда эмоции и чувства мешают ей хорошо спеть песню

«У меня нет ни одной песни, которая пришла ко мне случайно. Я понимаю, о чем я пою. У меня есть песни, написанные мной, для меня или вместе с авторами. Для меня главное - чувствовать песню. Но есть такие песни, например, настолько я ее переживаю и чувствую, что мне бывает трудно ее спеть. Опора теряется, голос дрожит, и это при записи очень слышно. Но все равно я как артист должна собраться с силами и передать», - говорит она.

Прежде всего, речь идет о песне об ее отце.

«Мне было трудно ее передать, потому что у меня отец тяжело болен, а песня такая радостная. Мне нельзя было в этой песне какую-то грусть показать, потому что эта песня - ему посвящение. Я хотела там быть максимально папиной девочкой, принцессой, и показать, что все хорошо. Он - лучший отец, и все в душе класс!», - признается она.

Еще одна «тяжелая» песня - «Давай покурим на прощание».

«Это не просто песня, а история моей жизни. В клипе на эту песню снимался мой сын, мне тоже было тяжело. Эмоции настолько переполняли, что хотелось не петь, а плакать, такой комок в горле. Но все прошло хорошо. Есть еще песня «Я буду с тобой», она вошла в альбом «Сердцебиение». Она также наполнена какими-то, немного магическими нотками. Хотя это песня о любви, но там есть какая-то тревога, и оно цепляет», - говорит Купцова.

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