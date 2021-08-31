Какими средствами располагает Путин для давления на Европу и Украину? Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» рассматривает политолог Максим Яли

«Путин уже показал, как он через Лукашенко может пустить в Европу огромные толпы мигрантов. Совсем недавно их поток из Ирака вызвал настоящий кризис в Литве, которая была к этому не готова. А тут Путин как раз оказал помощь – с колючей проволокой. У европейцев колючей проволоки нет. Сейчас Путин может использовать для давления поток мигрантов из Афганистана, ситуация ему благоприятствует. Другой инструмент для этой цели – это цена на газ, которая уже сейчас бьёт рекорды. Она явно повышается искусственно. Например, у «Газпрома» где-то якобы случайно сломался газопровод – и на европейских рынках возникает дефицит газа», - говорит политолог.

По его словам, сейчас в Украине пророссийские политики начнут рассказывать о том, что нашей стране будет дешевле покупать газ у России, чем добывать его самостоятельно.

«Проблема в том, что в Украине ещё не успели закачать газ в хранилища. Мы отстаём по всем пунктам. В прошлом году COVID-19 обрушил цены, и «Нафтогаз» смог получить огромные барыши, закачав газ по 70-80 долларов, продавая его украинцам гораздо дороже. А сейчас и о 300 долларах можно только мечтать, и Кремль, безусловно, будет это использовать», - уверен Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт отметил, что Джо Байден стремится расколоть альянс России и Китая.

Также Politeka сообщала, что Яли прокомментировал влияние афганских событий на встречу Зеленского и Байдена.