Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для Знай.ua прокомментировала последние заявления властей по поводу пенсий, а также о попытках принять новые законопроекты, касающиеся пенсионной реформы.

«Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит – именно такое заявление министра финансов шокировало всех украинцев. Как объяснил сам Сергей Марченко, данная ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет. В таких условиях нужно либо самостоятельно откладывать деньги в Негосударственные Пенсионные фонды, или внедрять эту систему на государственном уровне», - рассказала Завальнюк.

Кроме того, журналистка рассказала, что, по словам министра социальной политики, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года.

«Сейчас внедрение накопительных пенсий планируют на 2023 год. Сначала это коснется бюджетников. По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику.Что ж, агитационная компания по развалу пенсионной системы в стране официально считается открытой. Решение о продолжении пенсионной реформы отложили на осень этого года», - говорит Завальнюк.

По мнению журналистки, для введения решения в действие уже наверняка подготовили законопроект, но пока неизвестно, кто должен стать его инициатором – депутаты или Кабмин. Завальнюк считает, что альтернативой новому законопроекту будет старый законопроект №2683, отклоненный в профильном комитете, который Верховная Рада отправила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 2683 и альтернативный № 2683-1 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Она также напомнила о заявлениях премьер-министра Украины о том, что в 2021 году в Украине планируется введение накопительной пенсионной системы.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, почему Украине не подходит накопительная пенсия.

Также Politeka писала, что Завальнюк рассказала, при каком условии начнутся дополнительные пенсионные выплаты.