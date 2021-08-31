Кампанию по удалению в СМИ материалов про ДТП с участием народного депутата от “Слуги народа” Александра Трухина заказал его коллега-нардеп от СН Юрий Аристов. Как сообщает Хвиля, об этом в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

“Кампанию по удалению в СМИ материалов про Трухина заказал Аристов, чтобы дискредитировать своего коллегу по парламенту. Информированные источники сообщают, что Аристову, являющемуся главой бюджетного комитета, сильно не нравится возросшее влияние Трухина, назначенного ему заместителем. Он, дескать, мешает руководителю вертеть комитетом так, как ему вздумается, протягивая через него решения в своих личных интересах”, - пояснил эксперт.

По его словам, Аристов готов был использовать любой инфоповод, чтобы раздуть скандал вокруг своего зама.

“Такой повод подкинули СМИ, сообщившие о ДТП с участием Трухина - тот на въезде в Киев с Бориспольской трассы 23 августа врезался в автомобиль главы комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи, который протаранил еще одну машину”, - напомнил Голобуцкий.

По данным политолога, сначала глава бюджетного комитета постарался сделать так, чтобы эту новость опубликовал максимум новостных сайтов. Но этого ему показалось мало, и для большей огласки он сам же заказал кампанию по удалению материалов.

“Естественно, журналисты и общественность, не увидевшие здесь тонкой игры, подняли шум и обвинили Трухина в снятии материалов. Таким образом, провокация Аристова удалась, он успешно подставил своего заместителя, заклеймив его уже не просто “виновником ДТП” - но “борцом со свободой слова”, - резюмировал блогер.