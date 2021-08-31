Финмониторинг подписал важный документ о взаимопонимании с Финансовой разведкой Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы финансового мониторинга Украины.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский подписал с Директором Подразделения финансовых расследований Службы безопасности (ПФР) Королевства Саудовская Аравия Генерал-майором Мохаммедом Алмухана Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обмена информацией относительно отмывания средств, финансирования терроризма и связанных с ними преступлений.

Госфинмониторинг и ПФР Королевства Саудовская Аравия будут обмениваться информацией о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они связаны с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными с ними преступлениями и лиц.

Также по итогам церемонии подписания Меморандума Игорь Черкасский и Мохаммед Алмухана обсудили актуальные вопросы глобального сотрудничества по вопросам финансового мониторинга и вопросы двустороннего сотрудничества между национальными подразделениями финансовой разведки.

Сейчас Госфинмониторингом заключен 81 международный договор межведомственного характера о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.