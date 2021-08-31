Что будет с Минскими соглашениями без Ангелы Меркель, которая покидает пост Канцлера Германии? В этом вопросе разбирался политтехнолог Александр Курбан в программе «Акценты» с Татьяной Резвин. Он напомнил, что с самого начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе Германия вместе с Францией взяла на себя обязанности решить эту проблему

«Европейский Союз ей делегировал эту миссию как одному из самых авторитетных игроков европейского континента. Кроме того, Германия – это та страна, которую слышит Россия. У них давние дружеские отношения, связанные с бизнесом и так далее. Так принято в мире, что госпожа Меркель, которая это все начинала, имеет влияние на Путина. Мы увидели, что никакого влияния на Путина по факту она не имеет», - отметил Курбан.

Франция сейчас пытается настойчиво потянуть это одеяло на себя, добавил он.

«Когда нынешний французский президент пришел к власти, он пытался все это на себя потянуть, но опыта и знаний не хватило. Поэтому донедавна вела это все Ангела Меркель. Сейчас ситуация поменяется и неизвестно, кто будет в Европе дежурным по нашему вопросу. В отличие от России и тоталитарных государств, первое лицо не решает абсолютно все. Он является вершиной айсберга, и каждое слово Меркель – это консолидированное решение всей структуры, защищающей интересы государства», - объясняет политтехнолог.

Меркель фактически говорила не от себя, а от корпорации, от Бундестага, от госкомпаний и частных компаний.

«С одной стороны, они хотели мира и спокойствия в Европе. С другой стороны, им нужен был дешевый газ. В этой войне очень много закручено, и та же Германия, понимая опасность России, понимала, что не меньшую опасность для Европы и для интересов Германии, как ни странно, представляет та же самая Америка», - заключает Курбан.

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