Что может остановить достройку и запуск Северного потока-2? на канале «My.ua» политический аналитик Виталий Романченко заявил, что этому может поспособствовать победа партии «Зеленых» в Германии, но ее шансы не велики.

По мнению гостя программы, остановить достройку Северного потока-2 невозможно, а тогда Украина потеряет транзит и, соответственно, поступления в бюджет. Единственную возможность он видит в смене власти в Германии: «Если на предстоящих парламентских выборах в Германии победит партия «Зеленых», которая сейчас в рейтинге на пятом месте, ведь она является категорическим противником Северного потока-2».

Романченко объясняет, что и партия «Зеленых» и «Союз 90» выступают против этого проекта. Следовательно, говорит аналитик, их приход к власти, очевидно, остановит достройку Северного потока-2.

Тем не менее, он подчеркивает, что такой расклад маловероятен, эти партии не возглавляют рейтинг и победить им будет трудно. «Тогда может быть этот процесс будет остановлен: шанс – миллионная часть из 100 процентов», - констатирует Романченко.

Как сообщала Politeka, Романченко заявил, что на решение демографических проблем Украины понадобится 20-25 лет.

Также Politeka писала о том, что Романченко рассказал, какая модель государства подходит Украине.