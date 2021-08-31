Эксперт бюро аналитики «Тектум» Владимир Нагирный в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказал, почему встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом снова перенесли
«Здесь вопрос в том, что у американцев есть свои проблемы, связанные сейчас в первую очередь с Афганистаном и с внутренними проблемами. Поэтому в данном случае приходится искать такие варианты, в том числе с переносом. А учитывая, что в украинской тематике сейчас нет вопросов, которые были бы чрезвычайно горячими, которые надо решать немедленно... Поэтому это перенос, скорее, технического характера, чем свидетельство чего-то», - говорит эксперт.
По его мнению, Украина не будет делать какие-то провокации, чтобы попасть на первые полосы.
«Такое обсуждение в спокойном режиме, пожалуй, в данном случае для Украины в том числе более полезное, чем решение каких-то важных текущих вопросов. Поскольку украино-американские отношения всегда претендовали на статус важных, причем не только с нашей стороны, но и с американской. Лучше, когда украинская и американская сторона поговорят спокойно», - сказал Нагирный.
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