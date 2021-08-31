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Очередной скандал разразился в кабинетах высшей власти Украины. Как оказалось, министр инфраструктуры Александр Кубраков в последний момент был вычеркнут из состава делегации, которая должна сопровождать президента Владимира Зеленского во время визита в США.



Официально – никто ничего не объясняет. Однако, как сообщают телеграмм-каналы со ссылкой на свои источники в коридорах ОП, Кубракова вычеркнули по причине вполне очевидной: Белый дом не хочет имеет дело с человеком, замазанным в коррупции. Ведь во время переговоров с Байденом планируется обсудить в том числе «инфраструктурный» трек, в частности – развитие портовой отрасли и ж/д транспорта. И Госдеп не считает нужным говорить о подобных вещах с Кубраковым как куратором операции по отмыванию миллионов бюджетных денег на проекте «Большая стройка».



Как известно, данный проект находится под личным контролем заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, а его верный соратник – министр Инфрастуктуры Александр Кубраков, по данным СМИ, специально был назначен министром для «правильного перераспределения потоков». По поводу нецелевого использования гигантских средств из проектов «Большой стройки» пару дней назад очень емко написал журналист издания «Наші гроші» Юрий Николов: «Сегодня прям картина маслом. За первую половину июля госказначейство не переводило никаких больших денег кроме как дорожникам Зеленского. Честно — я впервые такое вижу. Вся страна тупо работает на картель «Укравтодора».



Но Кубраков, как известно, курирует не только дорожников подшефного «Укравтодора», но и огромную морскую отрасль. Тут, как неоднократно сообщали отечественные СМИ, ему на помощь пришли «распильщики» со стажем – нынешним замминистра Мининфраструктуры Юрий Васьков с командой. К примеру, АМПУ запустила проект концессии всех объектов государства в портовой отрасли, «инвесторам» планируют передавать имущество «оптом и в розницу», то есть – и целыми терминалами, и даже отдельными причалами.



Но такой размах коррупционных схем и личная поддержка нового руководства АМПУ со стороны Посольства США, судя по всему, не дали Кубракову должного результата.



Сам факт того, что Александра Кубракова вычеркнули из списков, является сигналом: именно на него впоследствии будут списаны все схемы, и именно он станет главным козлом отпущения в этой интересной игре наших чиновников с заокеанскими кураторами. Ничего личного, когда на кону миллиарды!