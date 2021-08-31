Женщина, бывшая пассажиркой Daewoo во время аварии с участием автомобиля, в котором находился народный депутат Александр Трухин, дала комментарий РБК-Украина, в котором назвала ложными некоторые подробности, распространеные в соцсетях и СМИ после инцидента.

«23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат", - рассказала на видео, размещенном РК-Украина, Галина Молнар.

Так, по ее словам, двое детей, находившихся вместе с ней в салоне Daewoo, были напуганы, но не пострадали. Скорая помощь забрала их, чтобы проверить состояние. Однако травм у них не обнаружили.

«О том, что там был народный депутат, узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат», - сообщила женщина.

Она также добавила, что все участники событий помогали друг другу, как могли: «У обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватны. Виктору (Виктору Склеме, - ред.), Водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья".

Как сообщает издание НВ, по версии полиции, за рулем машины, в которой ехал нардеп Трухин, находился Виктор Склема - вероятно, помощник депутата Полтавского облсовета Фахраддина Мухтарова.