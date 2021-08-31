Зеленская выбрала нежно-голубой брючный костюм, который подчеркнул ее фигуру

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в США с визитом, где 1 сентября состоится его встреча с американским лидером Джо Байденом.

Известно, что главы двух стран намерены обсудить вопросы безопасности и стратегического партнерства, а также подпишут документы в сфере обороны, пишет Hyser.ua.

Журналисты запечатлели, как президент и первая леди сходят по трапу самолета, а один из снимков опубликовал в своем официальном Instagram Владимир Зеленский.

Для визита в Америку госпожа Зеленская выбрала нежно-голубой брючный костюм, который подчеркнул ее идеальную фигуру, а президент отдал предпочтение строгому черному костюму.

На ногах у первой леди были видны туфли-лодочки бежевого цвета, а ее волосы были собраны на затылке в аккуратный пучок.

"Прибули до Вашингтона на запрошення @joebiden.

Попереду — обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною. 🇺🇦🇺🇸", - написал президент под фото.

Как известно, на встрече президент Украины и президент Америки обсудят три вопроса: политический, экономический и вопрос безопасности.

Самым главным вопросом будет являться обсуждение стратегического партнерства с США. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, несмотря на долгое партнерство (с 2008 года), вопрос этот не поднимался с 2018 года. Он считает, что вопрос партнерства нужно вывести на новый уровень.

В вопросе безопасности главы государств обсудят противодействие стране-агрессору, а также вопрос Донбасса и Крыма.

В ходе обсуждения третьего вопроса, стороны обсудят американские инвестиции в Украину. Украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты, которые будут переданы на рассмотрение американской стороны.