Политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал о настроениях вокруг встречи в Вашингтоне украинского и американского президентов.

«Сейчас Байден пытается «оторвать» Россию от Китая в качестве главного военно-политического союзника, обладающего к тому же крупнейшими природными богатствами, столь необходимыми для достижения паритета и в экономической сфере. Именно об этом и шла речь на встрече с Путиным в Женеве в июне, на которую так нервно реагировали на Банковой», - рассказал Яли.

Политолог отметил, что Байден позволил достроить газопровод Северный поток-2 и не ввёл тех санкций, которые могли бы помешать завершению его строительства, тем самым «обнулив» наш едва не главный сдерживающий фактор в сдерживании полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Также, по мнению Яли, совместное заявление с Меркель о «гарантиях» Украине в случае использования Кремлем газопроводов в качестве геополитического оружия — это даже не «Будапештский меморандум - 2», как его успели окрестить украинские журналисты.

«Что касается итогов будущей встречи, то уже очевидно, что сам Байден, если бы мог, то вообще бы её отменил или перенес на неопределенный срок. Ничего, кроме очередной головной боли и критики внутри страны она ему не сулит», - считает политолог.

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