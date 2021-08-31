Политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал об обстоятельствах, на фоне которых состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

По словам политолога, когда Байден назначал дату визита Зеленского на 30 августа, он не предполагал, к каким трагичным последствиям приведёт решение о неподготовленном выводе остатков американского контингента из Афганистана. С одной стороны, отмечает Яли, президент США хотел выполнить свое обещание встретиться с Зеленским до конца лета, которое он дал в телефонном разговоре с ним в июне, а с другой - остудить пыл молодого украинского политика, который успел сделать ряд необдуманных и эмоциональных заявлений в сторону Байдена.

«Кроме того, изначальной и главной целью столь поздней даты встречи Байдена с Зеленским было желание обезопасить себя от волны критики со стороны конгрессменов от Республиканской партии. Конгресс сейчас на каникулах, поэтому пламенных речей в стенах Парламента, и тем более резолюций, осуждающих «сдачу» Украины на растерзание Путину после его соглашения с Меркель по СП-2, точно не будет», - рассказал Яли.

Политолог добавил, что и в Демократической партии есть немало сторонников Украины в противостоянии с Кремлем, которые критически отнеслись к сделке с Меркель по Северному потоку-2 и даже обращались ранее к Байдену с предложением перенести дату встречи на более ранний срок.

«Но затем, как мы уже все знаем, последовало бегство президента Афганистана из страны, капитуляция афганской армии, повлекшая преждевременное падение Кабула, началась эвакуация американских войск и дипломатического персонала из столичного аэропорта, обернувшаяся сильнейшим имиджевым ударом по США в целом, не говоря уже о самом Байдене», - заявил Яли.

Кроме этого, по словам эксперта, теракт, совершенный представителями ИГИЛ-Х, повлек сильнейшее за все время пребывания Байдена на посту президента США падение его персонального рейтинга.

«На таком фоне и состоится визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Байденом, которую он так долго ждал и не раз преждевременно афишировал», - подытожил Яли.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США выполнили все обязательства перед Афганистаном .