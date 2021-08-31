Политический аналитик Виталий Романченко на канале «My.ua» рассказал, что украинцы всегда искали помощь извне. По его словам, никто не решит наши проблемы, кроме нас самих.

«Чтобы действовать с позиции силы, нам надо быть сильными, а не имитировать. Мы всегда искали кого-то вне Украины, кто бы за нас решил наши проблемы, а в результате получалось так: кого мы просили помочь, он приходил, решал свои проблемы за наш счёт и потом уходил, а мы оставались с тем, с чем оставались», - отметил Романченко.

Как отметил эксперт, Украина постоянно искала помощь извне: Польша, Турция, Австрия, Россия и Швеция, но эти государства ничем не помогли Украине. По мнению политического аналитика, к своему государству надо относиться прагматично и патриотично.

«То есть не с пониманием того, что я вот занял должность, годик посижу и уйду, а с пониманием того, что я тут годик поработаю, чего-то достигну, потом уйду, но тем, что я достиг, будут пользоваться мои соотечественники и мои дети», - подчеркнул Романченко.

По мнению эксперта, Украина упустила колоссальные возможности, которые уже не наверстать, но всё равно – можно начать действовать.

Как сообщала Politeka , Романченко рассказал, какая модель государства подходит Украине .