Эксперт бюро аналитики “Тектум” Владимир Нагирный в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, каким образом Организация Объединенных Наций может помочь решить украинский вопрос.

Владимир Нагирный рассказал, что может дать Украине выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Прежде всего, это всегда площадка, на которой можно предложить свою повестку дня, свое видение международной политики. Это возможность быть услышанным на достаточно высоком уровне, хотя при всей критике по ООН, эта площадка остается весьма актуальной. О чем говорить, конечно, говорить о базовых вещах. И, в том числе тех, которые будут обсуждаться в диалоге с Соединенными Штатами Америки. То есть, продолжение давления мирового сообщества на Российскую Федерацию", - сказал Нагирный.

По его словам, не нужно рассчитывать на то, что именно ООН будет ключевой организацией в решении украинского вопроса.

"Но решение проблемы с Донбассом, с возвращением Крыма — это вопрос о поддержке Украины в процессе модернизации по западным стандартам. Если называть вещи своими именами, то те вещи, которые происходят: реформы, которые проводятся, и изменения, которые внедряются — это попытка модернизировать страну именно по тем стандартам, которые применялись при модернизации европейских стран", - добавил Владимир Нагирный.

Как сообщала Politeka, Клочок отметил о Крымской платформе, что предыдущая власть поднимала этот вопрос в ООН даже.

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