Россия не получила того, чего хотела. Естественно, она возвращается к старой проверенной тактике гибридной войны с Украиной и ее западными союзниками

Об этом в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказал политтехнолог Александр Курбан.

«Мы живем в эпоху гибридных войн, а там своя специфика. Там реакция на реакцию, там соответствующее психологическое давление и так далее. Надо просто к этому привыкать. Мы живем в другой реальности, нежели жили наши родители», - отметил он.

Политтехнолог объяснил, что такое гибридная война и чем она отличается от обычной, «горячей» войны.

«Само понятие «гибридность» значит объединение разных, порой несовместимых вещей. Сегодня концепция гибридной войны и концепция гибридной геополитической войны – это своего рода такая комплексная война, в которой военный компонент, вот именно стреляют, ездят, бомбят – процентов десять – пятнадцать. Остальная война идет на экономическом уровне, на информационном, на культурном, на уровне кибер-противостояния и так далее. Это война, в которой используется комплекс инструментов, давления, влияния, блокировки и т.д.», - отмечает эксперт.

По его словам, это отдельная серьезная концепция, к которой человечество пришло в настоящий момент, и она является альтернативой «горячей» войне.

«Если бы мы сейчас жили в условиях мировой «горячей» войны, то применялось бы оружием массового поражения и так далее. Это специфика нынешнего этапа развития человеческой цивилизации», - делает вывоз Курбан.

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