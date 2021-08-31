В России началось досрочное голосование в Хабаровском крае и других, так называемых труднодоступных регионах страны. Собственно выборы в Государственную Думу состоятся уже 17-19 сентября 2021 года.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Как известно, популярность Путина и его Единой России в 2021 году стала самой низкой за всю историю пребывания у власти. Для примера, рейтинг пропрезидентской партии в Москве летом этого года был...аж 15 процентов.

Поэтому сейчас политтехнологи Путина предложили за 20 дней до выборов «гениальный ход» - купить избирателя за 10 000 рублей, то есть 135 долларов.

Путин выступил с "неординарной социальной инициативой" на собрании Единой России и предложил всем, всем и всем перед выборами единовременную выплату в 10 000 рублей: пенсионерам, семьям с детьми, военным и даже курсантам, потому что как говорит интеллектуал-глава России:

«все должны быть равны как в бане»!

Чтобы сохранить свое конституционное большинство в Госдуме, а точнее почти однопартийную и авторитарную модель управления из бюджета единовременно простому народу раздадут 500 миллиардов рублей!

Не смотря на этот циничный и примитивный избирательный ход телевидение день и ночью рекламирует заботу власти о народе, а Единая Россия взяла на себя функцию контроля за раздачей этой одноразовой подачки.

Эта история в России не была бы не такой печальной, если бы власть имущие и олигархические группы Украины не пользовались подобным методом.

Одни подкупали избирателей бюджетными, другие офшорными деньгами во время всевозможных выборов или довыборов.

Нам же остается только наблюдать за тем как властители России «покупают избирателей» и делать все, чтобы в Украине все граждане стали сознательными налогоплательщиками, которые не продавать себя за 135 долларов в очередное политическое рабство на 5 лет!