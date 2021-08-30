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За рулем "Audi-A8", который вызвал аварию с участием председателя Комитета арбитров украинской футбольной ассоциации Лучано Лучи, был Виктор Склема, помощник депутата Полтавского областного совета Фахраддина Мухтарова. Народный депутат Александр Трухин находился на пассажирском сидении. Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на свои источники в Министерстве внутренних дел.

Журналистам удалось достать справку по автомобилю "Audi-A8", который попал в ДТП 23 августа.

"ДТП произошло 23 августа 2021 года примерно в 15 часов 45 минут на Бориспольском шоссе, на расстоянии примерно одного километра до Харьковской площади. В нем столкнулись автомобиль "Audi-A8" (АЭ 1046 ОК) под управлением водителя Склемы В. В., который двигался со стороны города Борисполь в направлении города Киева, с автомобилем "Ford-Kuga" (АА 6105 мг) под управлением водителя Мацько Р. Г., который двигался в попутном направлении. А дальше "Ford-Kuga" уже столкнулся с автомобилем "Daewoo-Lanos" (АИ 3365 ВС) под управлением Шовковышитного В. Ф. пассажирами "Ford-Kuga" указаны уже известные Лучи и Лишень, попавшие в больницу. В "Daewoo-Lanos" ехали пассажирами два человека по фамилии Молнер. А вот в "Audi-A8" ехали Мухтаров Ф. А. и Трухин А. М.", - сказано в материале Цензор.Нет.

Напомним, более 30 СМИ опубликовали, но затем удалили информацию об участии в ДТП народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина. Как заявил главред «Главком» Виктор Шлинчак, который также удалил материал о ДТП, в данном случае новость о состоянии народного депутата базировалась на "показаниях свидетелей", а не на основе официальной информации с Нацполіції, которой нет до сих пор".